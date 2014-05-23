В Северодонецке террористы похитили депутата "Батькивщины"

В Луганской области террористы ЛНР похитили руководителя избирательного штаба "Батькивщины", депутата Северодонецкого горсовета Сергея Самарского.

Об этом сообщает пресс-служба "Батькивщины" .

По словам родственников похищенного депутата, преступники ждали Самарского возле помещения штаба, куда он заехал по работе.

Депутата захватили внутри помещения, посадили в черную "Волгу" и повезли в неизвестном направлении. Террористы также забрали с собой избирательную документацию.

Очевидцами похищения стали сын и мать Самарского, которые ждали его на улице.

Сейчас место пребывания депутата неизвестно.

Близкие и коллеги обратились в милицию, но она даже не выехала на место преступления.

"Мы считаем, что похищение депутата горсовета было совершено с целью дестабилизации ситуации в Северодонецке, в котором более или менее спокойная ситуация по сравнению с соседним Рубежным, где продолжается настоящая война", - подчеркнули близкие Самарского.