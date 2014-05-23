В Северодонецке террористы похитили депутата "Батькивщины"

Боевики выкрали главу местного избирательного штаба "Батькивщины".
В Луганской области террористы ЛНР похитили руководителя избирательного штаба "Батькивщины", депутата Северодонецкого горсовета Сергея Самарского.
Об этом сообщает пресс-служба "Батькивщины" .
По словам родственников похищенного депутата, преступники ждали Самарского возле помещения штаба, куда он заехал по работе.
Депутата захватили внутри помещения, посадили в черную "Волгу" и повезли в неизвестном направлении. Террористы также забрали с собой избирательную документацию.
Очевидцами похищения стали сын и мать Самарского, которые ждали его на улице.
Сейчас место пребывания депутата неизвестно.
Близкие и коллеги обратились в милицию, но она даже не выехала на место преступления.
"Мы считаем, что похищение депутата горсовета было совершено с целью дестабилизации ситуации в Северодонецке, в котором более или менее спокойная ситуация по сравнению с соседним Рубежным, где продолжается настоящая война", - подчеркнули близкие Самарского.