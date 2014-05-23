Путин хочет воссоздать СССР, но без Украины этот проект не получается - Дещица

23 мая 2014, 13:28

Украина "благодарна" Путину за объединение страны.

Владимир Путин хочет воссоздать СССР

Глава МИД Украины Андрей Дещица рассказал, в выборах президента не смогут принять участие "менее 10%" избирателей. При этом он поблагодарил президента РФ Владимира Путина за то, что тот "объединил" Украину, ведь теперь за единую страну выступает более 70% украинцев.

Об этом он рассказал в интервью немецкому изданию Der Tagesspiegel, сообщает Inopressa.ru.

По словам Дещицы, признать выборы несостоявшимися будет нельзя, ведь законы Украины не ничего не говорят о пороге минимальной явки.

"Мы контролируем регион не полностью", - сказал Дещица о восточной Украине. Накануне выборов принято решение приостановить борьбу с "террористами", сообщил министр, а что будет после выборов - "это будет зависеть, среди прочего, и от реакции этих группировок на выборы".

"Собственно, мы должны благодарить президента России Путина за то, что он объединил Украину", - заявил Дещица: в стране как никогда с момента провозглашения независимости сильна поддержка целостности, сейчас за единую Украину выступает "более 70% [населения]".

Дещица призвал страны Евросоюза к "более однородной позиции по отношению к России". "Германия, ведя переговоры с российским президентом и российской элитой, играет важную роль, - сказал он. - Она могла бы воспользоваться возможностью оказать на Россию давление, чтобы Москва не приняла решений, которые впоследствии нельзя будет отыграть обратно. Германия должна повлиять на Россию, чтобы она больше не допускала таких ошибок, как Крым".

На вопрос, значит ли это, что утрату Крыма Дещица считает необратимой, министр ответил: "Нет, ни в коем случае. Мы все вместе должны работать над тем, чтобы Крым снова была передан под контроль Украины. Этого можно добиться, но только при международной поддержке".

Введенные странами Запада санкции глава МИДа назвал "шагом в правильном направлении", при этом еще раз подчеркнув, что "важно продолжать оказывать давление на Россию".

"Российское руководство хочет установить контроль над Украиной, причем над всей Украиной, - продолжил Дещица. - Украина может стать источником вдохновения для российского общества в том, что касается демократического развития и ориентации на Европу, и Россия видит в этом угрозу. Путин жаждет воссоздать Советский Союз, и не важно, будет ли он теперь называться Советским или Евразийским Союзом. Предполагается, что весь регион снова будет подчиняться Москве. Но без Украины Путину трудно реализовать этот проект".

"Россия попыталась организовать на Юге и Востоке крупные пророссийские демонстрации. Но этот метод не дал результата, так как не было поддержки, - считает министр. - Теперь они пытаются сделать то же самое с помощью террора: Россия засылает на Украину небольшие группы террористов, которые создают очаги нестабильности. За этим стоит надежда, что такие очаги распространятся по всей Украине. Здесь тоже особого успеха нет. Дальше Россия может начать пробовать другие методы. Поэтому так важно, чтобы Запад послал Москве сигнал, направленный на предотвращение подобного развития событий", - снова призвал Дещица.

Ранее "Главред" сообщал, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили предположил: Путин будет продолжать раздувать сепаратистский огонь на юго-востоке и играть с Украиной в кошки-мышки. Но Путину "попалась слишком большая мышка, вряд ли он ее удержит".

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