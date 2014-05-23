Террористы ДНР и ЛНР управляются из России: у Генпрокуратуры есть доказательства

Деятельность террористических группировок "Донецкая народная республика" и "Луганская народная республики" координируется и управляется из России.

Об этом заявил заместитель Генпрокурора Николай Голомша, передает УНИАН.

"Управляются они нашими соседями из Российской Федерации, и этому мы имеем на сегодняшний день доказательства", - подчеркнул он.

По его словам, органы прокуратуры и СБУ внесли в Единый реестр досудебных расследований 25 уголовных производств о проявлениях терроризма на территории Украины.

Ведется также расследование деятельности "ДНР" и "ЛНР", "которые управляемы не политиками, а которые управляемы четко иерархически составленной структурой со всеми атрибутами Уголовного кодекса, которые имеют оружие, четкую иерархию, подчиненность, обеспечение оружием и финансирование… финансируются из-за границы" - подчеркнул Голомша.

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