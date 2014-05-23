Эксперт назвал условие разгрома террористов на Донбассе

Террористов, действующих на территории Донецкой и Луганской областей, победить вполне возможно. Для этого нужно лишить их внешней поддержки.

Об этом заместитель гендиректора - директор политико-правовых программ Центра Разумкова Юрий Якименко рассказал на чате в "Главреде".

"Победить террористов реально, но для этого их нужно лишить внешней поддержки. Власть делает то, что она может сделать в этих условиях с теми силами и ресурсами, которые она имеет", - рассказал эксперт.

Он напомнил: т.наз ДНР и ЛНР являются террористическими группировками, что и определит их дальнейшую судьбу. "Вряд ли кто-то, кроме аналогичных структур, осмелится признать их независимость", - подчеркнул Якименко.

Кроме того, директор политико-правовых программ Центра Разумкова вспомнил проблему оккупированного Россией Крыма.

"На длительное время Крым останется проблемной территорией во всех отношениях: и с точки зрения его политико-правового статуса, и учитывая социально-экономические перспективы полуострова. Крым является территорией Украины, но чтобы восстановить статус-кво в этом вопросе, потребуется длительное время - не менее 5 лет. Основными факторами здесь будут в первую очередь международно-правовые механизмы и собственно ситуация в самой России", - поделился мнением Якименко.

Ранее "Главред" сообщал, что замгенпрокурора Николай Голомша заявил: деятельность террористических группировок "Донецкая народная республика" и "Луганская народная республики" координируется и управляется из России.