СБУ задержала 5 групп диверсантов: хотели в день выборов взрывать мосты и дома

За последние сутки СБУ задержала и ликвидировала 5 диверсионно-террористических групп.

Об этом во время брифинга сообщил глава СБУ Валентин Наливайченко, передает УНН.

"У этих групп изъято оружие и взрывчатка, а также оружие, которое они намеревались использовать именно в день выборов. А также занимались вербовкой террористов, которые должны были в разных городах Украины взрывать мосты, жилые дома, организовать срыв выборов. Эти группы ликвидированы в Павлограде, Черкассах, Киеве. В частности, в Киеве ликвидировали три банковских учреждения по отмыванию денег, три офиса, десятки квартир, где проводились операции и автомобили, на которых перевозилась наличные. Объем "моек" 700 млн грн. Эти средства направлялись на финансирование терроризма. Только в прошлом году эти конвертцентры отмыли 6 млрд грн.", - сказал он

Как сообщалось, правоохранительные органы обнаружили уже 17 банков, которые подозреваются в финансировании сепаратистской деятельности.

Напомним, ранее Наливайченко заявлял, что в день выборов 25 мая никаких военных операций в зоне АТО не планируется.