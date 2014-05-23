В бою на Донбассе террористы убили не менее трех человек: опубликованы фото и видео

Стали известны первые данные о погибших в бою под Донецком.
Об этом сообщает Lb.ua.
К блокпосту подъехал грузовик КамАЗ с надписью "Батальон Восток", в который люди в камуфляжах погрузили тела убитых.
Количество боевиков – около 50 человек. Они приехали на гражданских автомобилях с украинскими номерами.
Один из командиров боевиков, по словам очевидцев, отдал приказ: в случае атаки стрелять всех, в том числе, мирных жителей.
Террористы общаются на разных языках.
"Некоторые между собой разговаривают не на русском. Может, какой-то кавказкий, чеченский – не знаю", - сообщил один из очевидцев.
Также он добавил, что блокпост установлен прямо возле автозаправки, а под землей находится нефтехранилище. На заправке – вооруженные люди с РПГ.
Внимание! На кадрах - тела убитых террористами людей, не для слабонервных!
Стоит отметить, что в этом сообщении речь, скорее всего, идет об убитых бойцах батальона "Донбасс", которые сегодня попали в засаду и были окружены.
Больше об атаках террористов и ходе АТО смотрите в спецтеме "Главреда".
Видео: Lb.ua