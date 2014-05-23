В бою на Донбассе террористы убили не менее трех человек: опубликованы фото и видео

На блокпосту террористов "ДНР" на дороге "Донецк-Красноармейск" сегодня, 23 мая, были убиты три человека.

Об этом сообщает Lb.ua.

К блокпосту подъехал грузовик КамАЗ с надписью "Батальон Восток", в который люди в камуфляжах погрузили тела убитых.

Количество боевиков – около 50 человек. Они приехали на гражданских автомобилях с украинскими номерами.

Один из командиров боевиков, по словам очевидцев, отдал приказ: в случае атаки стрелять всех, в том числе, мирных жителей.

Террористы общаются на разных языках.

"Некоторые между собой разговаривают не на русском. Может, какой-то кавказкий, чеченский – не знаю", - сообщил один из очевидцев.

Также он добавил, что блокпост установлен прямо возле автозаправки, а под землей находится нефтехранилище. На заправке – вооруженные люди с РПГ.

Внимание! На кадрах - тела убитых террористами людей, не для слабонервных!

Стоит отметить, что в этом сообщении речь, скорее всего, идет об убитых бойцах батальона "Донбасс", которые сегодня попали в засаду и были окружены.

Больше об атаках террористов и ходе АТО смотрите в спецтеме "Главреда".

Видео: Lb.ua