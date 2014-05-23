Россия превращает Украину в зону нестабильности и конфликта - политолог

В нынешней нестабильной ситуации в Украине виновна прошлая власть и Россия, которая хочет превратить нашу страну в зону нестабильности и конфликта.

Об этом заместитель гендиректора - директор политико-правовых программ Центра Разумкова Юрий Якименко рассказал на чате в "Главреде".

Эксперт считает, что максимальная ответственность за нынешнюю ситуацию лежит на двух субъектах - предыдущей власти и России.

"Предыдущая власть отвечает за социально-экономическую деградацию страны и сознательное разрушение тех институтов, которые должны были защищать ее суверенитет и территориальную целостность, за целенаправленное провоцирование раскола в обществе, а также за длительное системное подавление прав и свобод граждан, что и привело к социальному взрыву", - поделился мнением Якименко.

"Ответственность России в том, что она прибегла к открытой военной агрессии и последующей поддержке террористических группировок в Украине с целью превращения нашего государства в зону нестабильности и конфликта. Но есть и доля ответственности нынешней власти, которая определенными импульсивными действиями в первые дни своего становления способствовала усилению напряжения и тревожных ожиданий среди жителей восточных и южных регионов Украины", - подчеркнул директор политико-правовых программ Центра Разумкова.

Напомним, что Якименко на чате в "Главреде" рассказал: террористов, действующих на Донбассе, победить вполне возможно. Для этого нужно лишить их внешней поддержки.