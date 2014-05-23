В Украине довольны заявлением Путина о сотрудничестве с новыми властями

Украина приветствует заявления президента РФ Владимира Путина о том, что Россия после президентских выборов в Украине будет работать с вновь избранной украинской властью.

Об этом заявил и.о. министра иностранных дел Андрей Дещица, пишет УНИАН.

"Возможно признание со стороны России новоизбранного президента или новоизбранной власти Украины. Если это действительно произойдет, мы будем приветствовать не только заявления России, но и конкретные действия России по признанию украинского правительства и налаживанию сотрудничества с легитимно избранным украинским правительством", - сказал он.

По его словам, вопрос о введении санкций против России имеет превентивный характер.

"То, что сейчас Россия делает определенные заявления (надеемся, что они также будут подкреплены и конкретными действиями), показывает, что Россия приняла во внимание возможное применение таких мер со стороны как ЕС, так и США", - сказал Дещица.

Вчерашнее обсуждение на заседании Совета безопасности ООН вопроса деэскалации ситуации на востоке Украины и уменьшения напряжения на украинско-российской границе подтверждает, что все члены Совета безопасности ООН поддерживают позицию Украины о необходимости проведения президентских выборов в Украине без каких-либо провокаций, подчеркивает он.

В свою очередь, министр иностранных дел Эстонии Урмас Пает заметил, что вопрос о возможности введения против России третьей волны санкций рассматривается Европейским Союзом. "Вопрос санкций рассматривается, но конкретные меры будут приняты лишь в том случае, если мы увидим, что не будет деэскалации конфликта, или будут возникать какие-то другие подобные проблемы", - сказал он.

Напомним, 23 мая Путин заявил, что Россия с уважением отнесется к выбору украинского народа на президентских выборах 25 мая.

"Мы и сегодня работаем с теми людьми, которые власть контролируют (в Киеве), но после выборов, конечно, будем работать и с вновь избранными структурами, — сказал Путин и добавил. - Я надеюсь, когда выборы пройдут, будут приостановлены немедленно всякие боевые действия".