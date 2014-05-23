Нападение террористов на "Донбасс": в батальоне заявили о предательстве

В добровольческом батальоне территориальной обороны Донецкой области "Донбасс", который под Карловкой попал в окружение террористов, считают, что засада на спецбатальон стала возможной благодаря предательству.

Об этом сообщается на странице "Донбасса" в Facebook.

"Как только батальон "Донбасс" подал надежду на освобождение все новых районов Донецкой области, случилось пока необъяснимое. Хотя объяснение все же есть. "Донбасс" предали, и информация об их передвижениях стала известна террористам", - заявили в спецбатальоне.

"В районе Карловки "Донбасс" попал в засаду и принял бой. Против батальона работали автоматчики, снайпера и РПГ. Есть раненые. В больнице одного из соседних городов находятся 2 человека, 2 доставленых с блокпоста в больницу, из них один в операционной хирургии, второй в травматологи. Возле больницы с ранеными выставлена охрана. Остальные раненные ждут эвакуации", - сообщается на странице батальона в соцсети.

В сообщении говорится, что сейчас нет связи с заблокированными в Карловке бойцами. "К сожалению, батальон не обошелся без потерь. Часть бойцов "Донбасса" попали в плен или были убиты. Ранены около двадцати бойцов батальона", - рассказали в спецбатальоне.

Ранее "Главред" сообщал, что по официальным данным, в бою между террористами и батальоном "Донбасс" погиб один человек, еще - 9 ранены.