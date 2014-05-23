Генпрокуратура объявила в розыск Арбузова

Главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины объявило в розыск бывшего главу Национального банка Украины (НБУ) Сергея Арбузова.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

"Постановление о розыске направлено в Министерство внутренних дел Украины", - говорится в сообщении.

Ранее Главное следственное управление Генеральной прокуратуры начало предварительное расследование по факту злоупотребления служебным положением бывшими высокопоставленными должностными лицами Национального банка Украины при создании телеканала "Банковское телевидение".

Бывшему главе НБУ сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Также проверяется причастность других должностных лиц этого учреждения к совершению противоправных действий.

Досудебное расследование в производстве продолжается.

Напомним, с декабря 2010 г. до начала 2013 г. главой НБУ был бывший первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов.

Как известно, ГПУ подозревает бывшего и.о. премьер-министра Украины и экс-главу НБУ Сергея Арбузова в растрате почти 120 млн грн бюджетных средств при создании телеканала "БТБ".