Террорист "Бес" сказал комбату "Донбасса", что убил всех пленных

Один из лидер террористов, российский полковник Игорь Безлер по прозвищу "Бес" заявил, что его формирование убило всех пленных бойцов батальона "Донбасс".

Об этом он рассказал командир батальона Семен Семенченко, пишет ЛигаБизнесИнформ.

Командир "Донбасса" также сообщил, что обмен пленными с террористами не состоялся, поскольку ему звонил подполковник ГРУ России Игорь Безлер и сказал, что все пленные уничтожены. "Пока не увижу их тел, подтвердить их гибель не могу", - сказал Семенченко.

По его словам, в больнице скончался боец добровольческого батальона Донбасс, попавшего сегодня утром в засаду в районе с . Карловка Донецкой области.

Как рассказал Семенченко, у противника было "подавляющее превосходство в силах", однако потери со стороны террористов "в три раза больше".

"С той стороны были крупнокалиберные пулеметы. Подозреваю, что мы натолкнулись на второй Славянск, который готовили под выборы", - отметил Семенченко.

Связь с батальоном пока недоступна.

Часть бойцов "Донбасса" попали в плен, или были убиты. Ранены около двадцати бойцов батальона, которые были отправлены в больницу Донецка. По состоянию на 17:50 около 60 сепаратистов окружили больницу Калинина в Донецке, пишет издание.

Как сообщалось ранее, Семенченко считает, что его батальон "Донбасс" предали.

"Как только батальон "Донбасс" подал надежду на освобождение все новых районов Донецкой области, случилось пока необъяснимое. Хотя объяснение все-же есть. "Донбасс" предали и информация о их передвижениях стала известна террористам", - сказал Семенченко, слова которого на него странице опубликовали волонтеры.