Батальон "Азов" выгнал террористов из горсовета Тореза, двое убитых

Бойцы батальона "Азов" выбили представителей так называемой "Донецкой народной республики", признанной террористической организацией, из горсовета Тореза Донецкой области.

Об этом сообщает "Остров" со ссылкой на местных журналистов, которые были на месте событий.

Во время перестрелки погибли двое представителей ДНР, которые оказали бойцам вооруженное сопротивление.



"Прошла зачистка исполкома…В результате перестрелки – двое представителя ДНР погибло, со стороны батальона "Азов" погибших и пострадавших нет", - рассказали журналисты.

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