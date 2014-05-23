В "Свободе" заявили, что террористы хотят похитить из больницы раненных бойцов батальона "Донбасс"

В Донецке террористы пытаются похитить из больницы раненных бойцов батальона "Донбасс".

Об этом говорится в пресс-службе Всеукраинского объединения "Свобода".

"23 мая после тяжелого боя батальона "Донбасс" с путинскими террористами значительная часть украинских бойцов получила пулевые ранения. Террористы не ограничились засадой на батальон. После прорыва "Донбасса" из окружения они начали выискивать раненных бойцов в больницах", - заявили в партии.

Так, по их данным, по состоянию на 18:00 больница им. Калинина в Донецке находится в окружении около 60 террористов, которые пытаются похитить украинских военных.

"Примечательно, что террористы четко знают, в каких палатах находятся воины. Очевидно, их об этом проинформировал кто-то из персонала медучреждения", - добавили совбодовцы.

В пресс-службе подчеркнули, что патриотические горожане оказывали сопротивление вооруженным террористам, однако количество последних существенно увеличились.

"Милиция бездействует. Раненые, в тяжелом состоянии, остались один на один с врагом", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее комбат "Донбасса" заявлял, что террористы окружили больницу им. Калинина в Донецке, куда были отправлены раненые бойцы отряда.

Напомним, ночью 23 мая в с. Карловка прошел бой между боевиками и спецбатальоном "Донбасс".

По данным Донецкой ОГА, один человек погиб, 9 - ранены. Между тем, комбат говорит о 20 раненых.