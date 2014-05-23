Ярош показал свою жену и открестился от любовниц: к Украине - не ревнует

СМИ подготовили интересные подробности из личной жизни кандидатов в президенты Украины.

В частности, журналисты расспросили лидера "Правого сектора" Дмитрия Яроша о его жене Ольге, которую кандидат в президенты не показывает публике, пишет ТСН.

"С женой никого не буду знакомить, она у меня непубличная. Я пришел из армии и познакомился с ней в общем кругу. Год встречались - не было любви, были просто друзьями. А потом появилась любовь. Я сделал предложение, от которого она не смогла отказаться", - рассказывает Ярош.

Лидер "Правого сектора" сразу предупредил будущую жену, что он украинский националист и будет бороться за идеалы, но "к Украине жена не ревнует". После свадьбы Дмитрий настоял, чтобы жена бросила работу и занималась домашним хозяйством.

Повышенное внимание девушек к себе украинский националист называет мифом, считает, что этот миф девушки сами и понапридумывали. А для любовниц и романов, говорит, староват, поэтому у других девушек шансов нет.

"Нет любовниц. А если бы были, я бы вам сказал? Но нет их. Я христианин и люблю свою жену. Зачем мне любовница?" - признается кандидат.

Также в телемарафоне 25 мая "ТСН. Выборы-2014" зрители узнают не только о жене Дмитрия Яроша, но и увидят первое телевизионное интервью его дочери. Кроме того журналисты пообщались с одноклассниками Петра Порошенко, а также узнали интересные подробности школьной жизни самой популярной девочки в классе - Юлии Тимошенко.

Напомним, ранее Ярош уже рассказывал о своей семье. Жена сейчас домохозяйка, работала оператором на почте, живет в Днепродзержинске с детьми. Старшей дочери 20 лет, она замужем, живет на Франковщине, средняя заканчивает 11 класс, сыну 5 лет.