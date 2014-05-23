В донецкую больницу к раненым бойцам "Донбасса" приходили вооруженные люди

Сегодня, 23 мая, неизвестные вооруженные люди приходили в Донецкую областную клиническую больницу им. Калинина, где находятся раненые бойцы батальона "Донбасс".

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации, пишет ЛигаБизнесИнформ.

"Действительно, сегодня в больницу приходили около 10 людей. Они прошли к находящимся на лечении пострадавшим бойцам батальона "Донбасс", пообщались с ними и ушли. Физического воздействия на пациентов они не оказывали. На данный момент пришедшие люди покинули территорию больницы", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в "Свободе" заявили, что в Донецке террористы пытаются похитить из больницы раненных бойцов батальона "Донбасс".

Напомним, ранее комбат "Донбасса" заявлял, что террористы окружили больницу им. Калинина в Донецке, куда были отправлены раненые бойцы отряда.



Напомним, ночью 23 мая в с. Карловка прошел бой между боевиками и спецбатальоном "Донбасс".



По данным Донецкой ОГА, один человек погиб, 9 - ранены. Между тем, комбат говорит о 20 раненых.