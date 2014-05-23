Число погибших под Волновахой силовиков возросло до 17-ти, под Рубежным погиб один военный

В четверг, 22 мая во время антитеррористической операции в Донецкой области под Волновахой погибли 17 украинских военных.

Об этом в интервью 5 каналу рассказал заместитель министра здравоохранения Руслан Салютин, пишет Украинская правда.

По его словам, что 5 военнослужащих остаются в тяжелом состоянии.

Между тем, в Минобороны заявили, что во время боя между городами Рубежное и Дружелюбовка, который произошел утром 23 мая, погиб один украинский военный и 3 ранены.

Согласно информации пресс-службы, в ночь с 22 на 23 мая 2014 года террористы напали на колонну военной техники, которая двигалась вблизи населенного пункта Рубежное, Луганской области.

Около 04.40 в районе моста между городами Рубежное и Дружелюбовка колонна одной из воинских частей Вооруженных Сил Украины попала в засаду и была обстреляна нападающими из гранатометов и стрелкового оружия, сообщили в Минобороны.

Военнослужащие части вступили в бой. Вследствие ожесточенной схватки 1 военнослужащий погиб, еще 3 были ранены.

Как известно, Донецкая областная государственная администрация 22 мая заявили о гибели 16 военнослужащих под Волновахой во время антитеррористической операции.

Террористы "ДНР" официально взяли на себя ответственность за кровавое нападение на украинских военных под Волновахой.