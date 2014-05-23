Результаты двух экзит-полов огласят в день выборов президента

25 мая в день выборов президента по всей Украине проведут два экзит-пола, чтобы предварительно выяснить, за кого отдали свои голоса избиратели.

В частности, проведут "Национальный экзит-пол" и всеукраинский телевизионный экзит-пол Результаты объявят в воскресенье, 25 мая, после 20:00, передает "Интерфакс-Украина".

"Национальный экзит-пол" проведет консорциум компаний в составе Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, Киевского международного института социологии (КМИС) и Центр Разумкова.

Во время национального экзит-пола будет опрошено около 17 тыс. респондентов на 400 избирательных участках (по 200 для каждой исследовательской компании) на всей территории Украины, за исключением Крыма.

Предварительные результаты национального экзит-пола, сразу после закрытия избирательных участков, 25 мая в 20:01 будут обнародованы на пресс-конференции в агентстве "Укринформ". Обновленные данные обнародуют в 23:00. А уже детальный отчет по результатам экзит-пола будут обнародованы после получения бумажных анкет, ориентировочно 3 июня.

Всеукраинский телевизионный экзит-пол будет проводить компания "TNS в Украине" по заказу четырех телеканалов - "1+1", ICTV, ТРК "Украина" и "Интера". Предварительные результаты также объявят в воскресенье после 20:00.

Всего планируется опросить 20 тыс. респондентов на 610 избирательных участках. В выборку не попадет Крым, а также некоторые города на Востоке Украины, в частности, Краматорск, Славянск и Никополь.

Напомним, выборы президента Украины пройдут в воскресенье, 25 мая, с 8:00 до 20:00.