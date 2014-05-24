В Торезе убиты два человека, еще двое - ранены

В пятницу, 23 мая, в городе Торез Донецкой области террористы убили двоих людей, а еще двоих - ранили.

Об этом сообщили в пресс-служба Донецкой ОГА.

"По Торезу. Там сегодня вооруженные люди убили два человека, одного из них - возле горисполкома. Еще два человека получили ранения", - сказано в сообщении.

Других деталей происшествия в пресс-службе не сообщили.

Между тем, в ОГА добавили, что в тот же день на военную кафедру Донецкого национального технического университета пришли неизвестные и попросили отдать им оружие. После того, как они выяснили, что на кафедре оружия нет в принципе, злоумышленники покинули университет.

Кроме вышесказанного напомним, вчера бойцы батальона "Азов" выбили представителей так называемой "Донецкой народной республики", признанной террористической организацией, из горсовета Тореза Донецкой области.

Тогда же журналисты сообщали, что во время перестрелки погибли двое представителей так называемой ДНР, которые оказали бойцам вооруженное сопротивление. Журналисты отмечали, что со стороны батальона "Азов" погибших и пострадавших нет.