В Макеевке боевики напали на госпиталь ВСУ и банк: ранены пять человек

Вчера, 23 мая, в Макеевке Донецкой области террористы напали на интернат, который ВСУ оборудовали под госпиталь, и на инкассаторский центр филиала "Ощадбанка".

Об этом сообщает "ОстроВ", отмечая, что во время атаки на госпиталь ранения получили пять человек.

"Вечером в пятницу в Червоногвардейском районе Макеевке были слышны взрывы. Как стало известно, неизвестные лица бросили гранату в интернат, который Вооруженные силы Украины оборудовали под госпиталь", - пишут журналисты.

В то же время они добавили: "Пять человек получили ранения, один из них тяжелый".

В этот же день, подчеркивает издание, террористы захватили 17 единиц огнестрельного оружия, совершив вооруженное нападение на инкассаторский центр филиала "Ощадбанка".

"Около десяти человек с оружием и в камуфляже ворвались в охраняемое помещение "Ощадбанка" в Макеевке. В результате нападения они завладели 17 единицами огнестрельного оружия, а также боеприпасами и 13 бронежилетами", - заявил источник издания в ГУ МВД Донецкой области издания.

Он добавил, что по этому факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.262 УК Украины (похищение огнестрельного оружия).

Кроме вышесказанного напомним, ранее в Макеевке в логистическом центре "Конти" вооруженные люди похитили директора и его заместителя.

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