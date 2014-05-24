Тымчук рассказал подробности боя батальона "Донбасс" с террористами

24 мая 2014, 12:05

Уничтожены не менее 15 боевиков.

Фото с места боя

 Военный эксперт, координатор группы "Информационное Сопротивление" Дмитрий Тымчук рассказал подробности боя батальона "Донбасс" с террористами, который произошел возле Карловки в Донецкой области 23 мая.

"Используя различные источники и согласовав полученную информацию с командованием батальона "Донбасс", мы, группа "ИС", восстановили ход событий, получивших большой общественный резонанс", - отметил он в своем Facebook.

Главные подробности боя Тымчук описал так:

"Спустя 10-15 минут после начала боевого столкновения личный состав батальона "Донбасс" осознал, что попал в тщательно организованную засаду. Места расположений огневых позиций противника были тщательно продуманы, работа снайперов свидетельствовала о высокой профессиональной подготовке последних.

Высокий уровень организации засады в районе, где прежде не отмечалась активность сил АТО, заставляет предполагать, что террористы получили информацию о передвижении батальона "Донбасс" заблаговременно.

Вскоре после начала боя к террористам прибыло подкрепление. По нашим данным, немногим ранее из Донецка выдвинулась автоколонна с вооруженными людьми (судя по внешности – кавказцев), которые направлялись в сторону места событий.

Подкрепление было вооружено автоматами АК "сотой серии" (состоит на вооружении армии России, ВС Украины и другие законные вооруженные формирования Украины такого оружия не имеют) и пулеметами ПК, был идентифицирован минимум один крупнокалиберный пулемет НСВ-12,7 "Утес". Также террористами использовались гранаты РГН с запалом (взрывателем) УДЗ ("ударно-дистанционный запал") – такие гранаты используются в армии России.

Обращения командования батальона "Донбасс" к руководству АТО результата не дали. Прозвучали обещания прислать на подмогу бронетехнику и авиацию, однако в итоге никакой помощи оказано не было.

Также (в том числе и благодаря нашим усилиям) о происходящих возле Карловки событиях были проинформированы представители руководства практически всех силовых структур, принимающих участие в АТО. Это также не дало результата.

В то же время, у нас есть данные о том, что одно из подразделений Вооруженных сил в районе проведения АТО получило команду выдвинуться в сторону Карловки и оказать помощь батальону "Донбасс". По неизвестным причинам этот приказ не был выполнен. В настоящее время мы тщательно проверяем эту информацию.

В конечном итоге, батальон "Донбасс" самостоятельно вел бой, который длился 4,5 часа. Личный состав батальона понес боевые потери. Бойцами батальона было идентифицировано уничтожение минимум 15 террористов.

Согласно имеющейся информации, из окружения батальон выходил самостоятельно: никакой сторонней помощи – ни со стороны сил АТО, ни от иных формирований – ему оказано не было".

Позже Тымчук добавил, что, по уточненным данным, "в деблокации батальона "Донбасс" принимало участие подразделение батальона "Днепр".

"На данный момент в силу некоторых обстоятельств идентификация комбатантов в составе подразделения невозможна", - также отметил он.

Напомним, по последним данным, в бою с террористами погибли пятеро бойцов батальона "Донбасс".

Также террористы заявляли о том, что убили пленных.

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