Донецкие террористы раскололись: часть хочет объединиться с Луганском

Сегодня в Донецке во время съезда "народных представителей" руководство так называемой ДНР раскололось на две группы, поддерживающие разные взгляды на развитие "республик". Также стало известно, что так называемые ДНР и ЛНР подписали документ об объединении в составе единого государства "Новороссия".

Об этом сообщает "УРА-Информ.Донбасс".

По данным издания, съезд был инициирован сепаратистской организацией "Юго-Восток" (координатор Олег Царев), его поддержали председатель "Верховного Совета Донецкой народной республики" Денис Пушилин и "премьер-министр" Александр Бородай.

В то же время "глава ЦИК" Роман Лягин, "спикер парламента" Владимир Макович и "народный губернатор" Павел Губарев не поддержали идеи данного мероприятия и заявили, что не имеют к этим людям никакого отношения.

В частности, Губарев заявил, что не признает название "Юго-Восток", поскольку считает, что новое государство должно называться "Новороссия".

"Мы не признаем президента и парламент Украины. "Донецкая и Луганская народные республики" являются "независимыми государствами". Это моя позиция. Поэтому признавать правительство и избранного президента мы будем только с позиции, если они готовы признавать "независимость республик Донбасса", - подчеркнул он.

В то же время, Лягин заявил, что в отличие от движения "Юго-Восток", так называемая ДНР не собирается возвращаться "в украинское поле".

Позже стало известно, что самопровозглашенные так называемые ДНР и ЛНР подписали документ об объединении в составе единого государства "Новороссия".

Подписание документа прошло в субботу, 24 мая, в Донецке в гостинице "Шахтар Плаза" по окончанию съезда "народных представителей".

От имени так называемой ДНР документ об объединении подписал "премьер-министр" Александр Бородай, а со стороны так называемой ЛНР - "глава" самопровозглашенной республики Алексей Карякин.

Сам процесс подписания проходил в закрытом режиме, вход в комнату охраняли несколько автоматчиков. Зафиксировать скрепление документа подписями допустили только журналистов телеканала "Россия-24".

В то же время народный депутат Украины, лидер движения "Юго-Восток" Олег Царев объявил о создании "Народного фронта", сообщает Украинская правда, ссылаясь на Интерфакс-Украина.

"Мы, народные представители Одессы, Николаева, Херсона, Днепропетровска, Запорожья, Харькова, Донецка и Луганска объявляем о создании "Народного фронта", который будет создан для защиты мирного населения от "террора иностранных спецслужб", а также для самоопределения и самоорганизации, решения неотложных социальных проблем", - сказал парламентарий.

По его словам, "Фронт" объединяет украинцев и русских, активистов различных партий и движений, а также представителей профсоюзов, общественных и неправительственных организаций.

Кроме вышесказанного напомним, что после "референдума", который террористы на Донбассе провели 11 мая, донецкие и луганские сепаратисты уже объявили "независимость" регионов. В то же время представители так называемой "Донецкой народной республики" попросились в состав России.

Добавим, что до этого СМИ сообщали о расколе среди боевиков на Донбассе.

В частности, они писали, что в так называемой ДНР происходит внутренний конфликт между сторонниками "министра обороны" Игоря Гиркина по кличке "Стрелок" и горловскими сепаратистами.

Позже появилась информаци о расколе в "правительстве" террористической организации "Донецкая народная республика". Отмечалось, что самозваный "министр" топлива и энергетики Алексей Грановский подал заявления о сложении полномочий в связи с несогласием с "национализацией" имущества олигархов.

После этого стало известно, что лидер боевиков Славянска Вячеслав Пономарев выступил против так называемых руководителей террористической организации "Донецкая народная республика", которые орудуют в Донецке.

Он пригрозив "лидерам" так называемой ДНР тем, что скоро его "армия" придет в Донецк и "наведет порядок".