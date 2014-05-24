Под Славянском боевики трижды атаковали блокпосты: вырваться из окружения не удалось

В ночь на субботу, 24 мая, под захваченным террористами Славянском Донецкой области боевики трижды обстреливали блокпосты, находящихся под контролем сил АТО.

Об этом пресс-секретарь АТО Владислав Селезнев сообщает на своей странице в Facebook.

По его словам, пытаясь прорвать кольцо окружения в районе Славянска, боевики вели огонь из автоматического оружия и гранатометов. Ответным огнем попытки прорыва боевиков были отбиты. Пострадавших среди украинских военнослужащих нет.

"Одновременно с этим боевики продолжают укреплять подъезды к Славянску. По оперативной информации, избегая ответственности за свои деяния, с целью скрытой эвакуации из города боевики предложили местным жителям покинуть Славянск", - напомнил военный журналист.

"Таким образом лидеры незаконных вооруженных формирований стараются укрыться от правосудия, пытаясь уйти из города под видом мирных граждан", - подчеркнул Селезнев.

Ранее "Главред" сообщал, что 23 мая лидер террористов так называемой "Донецкой народной республики" Игорь Гиркин по прозвищу "Стрелок" призвал население Славянска к эвакуации. По его словам, в случае атаки на город, командование боевиков оставляет за собой право применять оружие в случае военной необходимости.

Больше об АТО на Донбассе и атаках террористов читайте в спецтеме "Главреда".