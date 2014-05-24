Путин об аннексии Крыма: а что мы такого сделали?

Путин сравнил российскую аннексию Крыма и провозглашение независимости Косово.
Президент России Владимир Путин считает законной российскую аннексию Крыма и не понимает причин санкций Запада.
Об этом он заявил на встрече с руководителями ведущих мировых СМИ, передает "Украинская правда".
"Нас обвиняют в том, что Крым присоединился к России. Хочу напомнить, что в Косово вопрос о независимости был принят парламентом этой территории, и это не вызвало у Запада никаких вопросов", - сказал он.
Также Путин заявил, что в Крыму вопрос о независимости и присоединении к России был якобы принят на всенародном референдуме.
"Решение о референдуме было принято легитимным парламентом Крыма, состав которого был избран задолго до этого", - сказал российский президент.
При этом Путин "забыл", что крымский парламент накануне голосования был оккупирован "корректными" бойцами российского спецназа.
"Мы правы, и даже с учетом норм международного права никто не убедит нас в обратном", - добавил он.
Комментируя вопрос о возможности санкций со стороны европейских стран и США, Путин назвал их "эфемерными".
"Они будут негативными для всех и приведут Европу к турбулентным процессам. Я не вижу смысла в этом. Что такого мы сделали в Украине, за что несем ответственность? Мы должны обслуживать чужие политические интересы? Мы не будем этого делать", - подчеркнул Путин.
Также он в очередной раз отрекся от присутствия российских боевиков на территории Юго-Востока Украины.
Напомним, в ходе незаконного "референдума" Россия аннексировала Крым.
Присоединение полуострова к РФ не признает официальная киевская власть и подавляющее большинство стран мира.
Также отметим, что в Генпрокуратуре Украины уже заверили, что готовы доказать – сепаратистов и террористов на востоке Украины координируют и финансируют из России.