Американский сенатор пообещал Украине военную помощь

США могут оказать военную помощь Украине – легкими вооружениями и амуницией.

Об этом сообщил сенатор США от штата Огайо Роберт Портман, передает УНИАН.

"Американские военные не будут воевать на украинской территории, но США могут оказать помощь украинским военным, чтобы они могли обеспечить мир", - сообщил он.

При этом Портман заверил, что американцы могут помочь украинским военным амуницией и легкими вооружениями.

Сенатор также отметил, что НАТО должно активно работать в Украине и рассказал, что уже обсуждал эти вопросы во время встреч с премьер-министром Арсением Яценюком и и.о. главы МИД Андреем Дещицей.

Напомним, сегодня украинский премьер Арсений Яценюк встретился с сенаторами и членами Конгресса США.

Особый акцент был сделан на ситуации в Крыму.

Стороны обсудили сотрудничество в энергетической сфере, а также вопросы укрепления региональной безопасности и противодействия российские агрессии.