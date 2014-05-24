Тарута позвал жителей Донбасса на выборы: не поддавайтесь на провокации

Губернатор Донецкой области призвал жителей региона не поддаваться на провокации террористов и принять участие в выборах 25 мая.

Об этом говорится в его официальном заявлении.

"Члены так называемой "ДНР" делают все для срыва выборов президента Украины в Донецкой области. Методы их работы являются преступными, античеловечными, аморальными и неприемлемыми для XXI века: используя оружие, они угрожают тысячам граждан, занятых в избирательном процессе. Преступники крушат избирательные участки и комиссии, воруют оргтехнику и списки избирателей, портят не принадлежащее им муниципальное имущество. Людей запугивают и угрожают физическим уничтожением за право осуществить свой гражданский долг", - отметил Тарута.

Также губернатор отметил, что сделает "все от меня зависящее, чтобы выборы в Донецкой области состоялись".

"Обращаюсь к жителям области с просьбой не поддаваться на провокации, верить только официальным сообщениям Донецкой ОГА и исполнить свой гражданский долг на тех участках, которые откроются 25 мая", - отметил губернатор Донецкой области.

Напомним, ранее в Генпрокуратуре рассказали о методах и попытках террористов сорвать выборы президента.