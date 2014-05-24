ОБСЕ признает легитимность выборов в Украине

Наблюдатели Организации безопасности и сотрудничества в Европе уверены, что никаких оснований для признания президентских выборов в Украине нелегитимными не будет.

Об этом заявил генеральный секретарь парламентской ассамблеи ОБСЕ Спенсер Оливер, передает ТСН.

"У нас сегодня был насыщенный день, мы провели много встреч, получили много информации. Мы пытаемся оценить, насколько безопасно людям приходить на избирательные участки. Мы собираем информацию от специальной мониторинговой миссии, у нас есть долгосрочные наблюдатели, которые находятся здесь в регионе", - рассказал он.

Также Оливер пояснил, что главное беспокойство вызывает ситуация на востоке Украины.

"Мы понимаем, что выборы столкнулись с большими проблемами. Для некоторых людей, которые хотят проголосовать, это довольно опасно, но мы надеемся, что опасность можно будет предупредить и преодолеть", - подчеркнул представитель ОБСЕ.

"Я абсолютно уверен, что эти выборы будут признаны легитимными как волеизъявление большинства людей", - подытожил он.

Напомним, ранее стало известно, что за ходом президентских выборов будут наблюдать около трех тысяч иностранных наблюдателей.