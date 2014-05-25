Тимошенко с мужем пришла на выборы: голосовала за "европейский выбор Украины"

Кандидат в президенты голосовала в родном Днепропетровске.
В воскресенье, 25 мая, в Украине проходят досрочные выборы президента, кроме того, в ряде городов должны пройти местные выборы.
Кандидат в президенты Юлия Тимошенко проголосовал на одном из избирательных участков родного Днепропетровска, сообщает ТСН.
Она пришла со своим мужем Александром и дочерью Евгенией.
Тимошенко получила бюллетень и поставила отметку в кабинке. Затем она подошла к урне и бросила бюллетень.
Перед журналистами она заявила, что проголосовала за "европейский выбор Украины".
Больше о выборах президента Украины читайте в спецтеме "Главреда".
Фото: tymoshenko.ua