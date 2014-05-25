Тимошенко с мужем пришла на выборы: голосовала за "европейский выбор Украины"

В воскресенье, 25 мая, в Украине проходят досрочные выборы президента, кроме того, в ряде городов должны пройти местные выборы.

Кандидат в президенты Юлия Тимошенко проголосовал на одном из избирательных участков родного Днепропетровска, сообщает ТСН.

Она пришла со своим мужем Александром и дочерью Евгенией.

Тимошенко получила бюллетень и поставила отметку в кабинке. Затем она подошла к урне и бросила бюллетень.

Перед журналистами она заявила, что проголосовала за "европейский выбор Украины".

Больше о выборах президента Украины читайте в спецтеме "Главреда".

Фото: tymoshenko.ua