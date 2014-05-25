В Москве избирательный участок в посольстве Украины охраняют десятки полицейских

В воскресенье, 25 мая, в Украине проходят досрочные выборы президента, кроме того, граждане Украины могут проголосовать за рубежом.

Усиленные меры безопасности приняты вокруг посольства Украины в Москве, в котором организован избирательный участок, сообщает РИА Новости.

Леонтьевский переулок, на котором расположено посольство, перекрыт для автомобильного движения в обе стороны рядом с диппредставительством. Избирателям и журналистам, которые хотят посетить избирательный участок, необходимо пройти через металлодетекторы, установленные прямо на улице. Кроме того, порядок вокруг здания охраняет несколько десятков сотрудников полиции.

Избирателей на участке, который начал свою работу в 8:00 мск (7:00 по Киеву) пока что не очень много. Всего правом голоса на этом избирательном участка обладают порядка 27 тысяч украинских граждан.

Больше о выборах президента Украины читайте в спецтеме "Главреда".

фото: tvc.ru