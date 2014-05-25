Яценюк на выборах постоял в очереди: опубликованы фото

Премьер уверен - в Украине будет легитимный президент.
Чтобы проголосовать, глава правительства постоял в очереди с другими избирателями на одном из участков Киева и успел пообщаться с некоторыми из них, пишет УНИАН.
"В Украине будет легитимно избранный глава государства", - сказал Яценюк. При этом он не стал уточнять, за кого из кандидатов проголосовал.
"У нас есть ключевой демократический принцип - это тайное голосование. Но я вам открою эту тайну, за кого я голосовал: за президента Украины", - сказал Яценюк.