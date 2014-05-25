Яценюк на выборах постоял в очереди: опубликованы фото

Премьер-министр Арсений Яценюк проголосовал на выборах и выразил уверенность, что в Украине будет легитимно избранный президент.

Чтобы проголосовать, глава правительства постоял в очереди с другими избирателями на одном из участков Киева и успел пообщаться с некоторыми из них, пишет УНИАН.

"В Украине будет легитимно избранный глава государства", - сказал Яценюк. При этом он не стал уточнять, за кого из кандидатов проголосовал.

"У нас есть ключевой демократический принцип - это тайное голосование. Но я вам открою эту тайну, за кого я голосовал: за президента Украины", - сказал Яценюк.

Больше о выборах президента читайте в спецтеме "Главреда".