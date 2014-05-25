"Голосование" в Донецке: боевики разгоняют избиркомы, участок Ахметова закрыт

В воскресенье, 25 мая, в Украине проходят досрочные выборы президента. В Донецке в индустриальном техникуме (ул. Челюскинцев 159) открылся избирательный участок, который боевики разогнали через 10 минут.

17 вооруженных людей в масках приехали на автомобиле и микроавтобусе и разогнали комиссию. На участке были два милиционера - из них одна девушка лет 20-ти, сообщает городское издание 62.ua.

Избирательный участок в поселке Октябрьский в Донецке, где должен голосовать Ринат Ахметов и члены его семьи, с утра закрыт, сообщают "Новости Донбасса".

А пресс-служба Донецкой ОГА сообщает, что "открылись 11 избиркомов из 21 в Першотравневом, 33 из 40 в Амвросиевском районе, 26 из 32 в Тельмановском районах. В Мариуполе из 216 участков к работе приступили 202".

В Донецке открытых участков нет. "Подчеркиваем, что сбор информации продолжается, и приведенные данные о количестве открытых в области избирательных участков будут уточнены", - отмечено в сообщении.

Издание также сообщает, что все избирательные участки, расположенные в школах, не открылись. Более того, на зданиях даже нет вывесок о новом местонахождении участка.

По информации наблюдателей Комитета избирателей Украины и гражданской сети "Опора", по состоянию на 9:00 в Донецкой области не работали 15 окружных избирательных комиссий:

№ № 41, 42, 43, 44, 45 - Донецк;

№ № 51, 52 - Горловка;

№ 53 - Енакиево;

№ 54 - Торез;

№ 55 - Шахтерск;

№ 46 - Артемовск.

Часть избирательных комиссий в округе открылась, но пока работают без избирательных бюллетеней.

№ 48 - Краматорск;

№ 56, 57 - Макеевка;

№ 60 - Марьинка.

Только в 7 округах Донецкой области открылась часть избирательных участков и пытается организовать процесс голосования:

№ 47 - Александровка. Открылось только 19 избирательных участков. В 2 комиссиях председатель и секретарь сложили свои полномочия, но комиссии решили работать дальше;

№ 49 - Доброполье. В городе не открылось только 8 участков, по Добропольском района не открылась 1 участок;

№ 50 - Красноармейск. В городе Красноармейске из 55 избирательных участков не открылось 6.

№ 58 - Мариуполь. Не открылись только 4 участка;

№ 59 - Мариуполь. Открылся 91 участок, 8 участков не открылись;

№ 61 - Докучаевск. Часть участков в округе открылась, но уже утром несколько участков (№ 140803, № 140800, № 140792) были захвачены представителями ДНР;

№ 62 - Старобешево. В округе участковые комиссии только получают бюллетени. Участок № 140472 в 5 утра пришли представители ДНР и запретили работать членам УИК. В Амвросиевке во многих помещениях УИК неизвестные побили окна.

Ранее "Главред" сообщал, что в Донецкой области по состоянию на 9:30 открылись только 426 избирательных участков из 2430.

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Фото: novosti.dn.ua