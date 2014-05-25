В милиции подтвердили гибель иностранного фотографа под Славянском

Советник министра внутренних дел Украины Станислав Речинский подтвердил факт гибели иностранного фотографа под Славянском.

"Известно, что фотограф погиб, о судьбе его коллеги мы ничего не можем сказать", - сказал он, пишут Новости Донбасса.

Ранее в Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что не имеют достаточно информации о факте гибели журналиста и его ассистента, сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Андрея Олефирова.

В МИД также сообщили, что обратились в соответствующие правоохранительные органы.

"Мы обратились в соответствующие правоохранительные органы. По состоянию на сейчас подтверждения или опровержения этой информации не получили", - сказал он.

Ранее о смерти итальянца и его русского переводчика сообщили российские средства массовой информации со ссылкой на источники в организации так называемой "Донецкой народной республике". По этим данным, речь идет о журналисте Андреа Роккелли и его помощнике Андрее Миронове.

Видео: Громадське-ТБ