Выборы президента за рубежом: в Бонне рекордная явка и "дипломатичный троллинг": опубликованы фото

25 мая во многих странах мира в посольствах Украины проходят досрочные выборы президента. Списки избирателей, которые будут голосовать за рубежом, насчитывают более полумиллиона человек.

Об этом брифинге сообщил заместитель министра иностранных дел Украины, руководитель аппарата Андрей Олефиров, передает УНН.

По его словам, на нынешних президентских выборах ожидается высокая явка среди "иностранных" украинцев за всю историю Украины.

Сейчас уже 103 избирательных участка из 114, находящихся в 75 странах мира, начали свою работу. Процесс выборов Президента Украины на избирательных участках за рубежом проходит организованно и без нарушений.

Поэтому Министерство иностранных дел Украины надеется на высокую явку избирателей на избирательных округах.

"Граждане Украины имеют полную возможность проголосовать во всех 114 избирательных участках, которые образованы при иностранных дипломатических и консульских учреждениях Украины", - сказал Олефиров.



Как сообщает журналист Нового времени на своей страничке в Facebook, в немецком Бонне по состоянию на 11.00 в отделении украинского посольства проголосовали около 400 человек.

"По словам представителей посольства, такого ажиотажа на выборах не было с 2004 года. Но даже тогда не было вываливающейся на улицы очереди и настоящего столпотворения. Многие люди пришли с украинскими флагами и в вышиванках.

Одна женщина, приехавшая из Берлина, рассказала, что намеренно паркует свой автомобиль с антипутинской надписью у диппредставительств РФ по всей Германии. Троллит дипломатов", - пишет журналист.

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фото: УНН.

