В Донецке террористы напали на машины с бюллетенями - СМИ

Сегодня, 25 мая, в Донецке в районе Международного аэропорта им.Прокофьева террористы напали на несколько машин, перевозивших бюллетени для президентских выборов.

Об этом сообщили очевидцы, пишут "Новости Донбасса".

"По дороге из аэропорта им.Прокофьева три автомобиля "ДНР" преследовали автомобили, предположительно перевозившие бюллетени для центрального района города. В то же время связь с сопровождающими прервалась", - рассказали очевидцы.

При этом они добавили: "Есть подозрение, что их захватили и конвоировали в ОГА (находится под контролем боевиков - ред.)".

Кроме вышесказанного напомним, что Центральная избирательная комиссия перенесла пять окружных избирательных комиссий Донецка в аэропорт города.

Ранее сообщалось, что боевики устроили стрельбу в воздух из автоматов в центре Донецка. Кроме того на Донбассе террористы сломали руку заместителю главы участковой избирательной комиссии.