Порошенко назвал первые задачи на посту президента: мир в Украине и перевыборы Рады

Порошенко ждет скорой инаугурации.
Кандидат в президенты Петр Порошенко, который, по данным экзит-полов, побеждает в первом туре выборов, озвучил первые задачи и планы на высшем государственном посту.
Об этом он сказал журналистам, выступая в своем штабе, пишет УНИАН.
На вопрос, когда может состояться инаугурация, Порошенко ответил: "Я думаю, очень скоро. У нас много работы".
Среди важнейших задач на посту Порошенко назвал достижение мира в Украине.
"Украина находится в состоянии войны, Украина является объектом агрессии. Каждую ночь украинские солдаты рискуют жизнями, чтобы обеспечить мир в Украине", - сказал кандидат в президенты, пообещав, что его команда будет делать все возможное, чтобы украинцы жили в мире и были защищены.
Также среди важнейших задач он назвал вопрос налаживания экономики, улучшения инвестиционного климата, углубления сотрудничества с международными финансовыми и политическими институтами.
Кроме того, Порошенко выступает за досрочные парламентские выборы в Украине. "Я считаю, что они должны пройти в этом году", - отметил он.
Кандидат в президенты, вместе с тем, пообещал продать свой бизнес, когда станет главой государства.
"Что касается моего бизнеса, сразу после этого (избрания президентом - УНИАН) будет заключен контракт с инвестиционной компанией по поиску покупателя", - сказал Порошенко.
Результаты всех экзит-полов смотрите здесь.