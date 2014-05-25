Новые данные экзит-пола: Порошенко побеждает в первом туре выборов

По уточненным данным Национального экзит-пола (по состоянию на 20:00 воскресенья, 25 мая), победу на выборах президента Украины уже в первом туре одерживает Петр Порошенко.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", политик набирает 55,7% голосов избирателей.



На втором месте – лидер "Батькивщины", экс-премьер Юлия Тимошенко (12,8% голосов), третий - нардеп Олег Ляшко (8,1%).



За народного депутата Анатолия Гриценко, согласно данным экзит-пола, проголосовали 6,3% избирателей, за Сергея Тигипко – 4,8%, за регионала Михаила Добкина – 2,1%.





За Ольгу Богомолец и Вадима Рабиновича проголосовали по 2% опрошенных избирателей. Лидеру партии "Свобода" Олегу Тягнибоку отдали свои голоса 1,3%, лидеру Коммунистической партии Петру Симоненко, который заявил о снятии своей кандидатуры с президентских выборов, но его фамилия осталась в бюллетене, отдали свои голоса 1,1% избирателей.



Лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош получил 1% голосов.



Национальный экзит-пол был проведен консорциумом компаний в составе Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, Киевского международного института социологии (КМИС) и Центра Разумкова.

Предыдущие результаты национального экзит-пола и данные других опросов смотрите здесь.