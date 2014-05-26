Ложь о победе Яроша была провокацией России - СМИ

Сообщение российского ТВ о "победе" Дмитрия Яроша на президентских выборах была следствием спланированной и подготовленной провокации против Украины.

Об этом со ссылкой на источники в СБУ передает Укринформ.

"СБУ и госспецсвязь в сотрудничестве с украинскими IT-специалистами выявили, локализовали и окончательно обезвредили ВПО (вирусное программное обеспечение), вирусную закладку, которая должна была сработать в поствыборный период подсчета голосов на сайте ЦИК", - сообщили источники.

В соответствии с этой провокацией, "победителем выборов с показателем 37% и эквивалентом 19 млн избирателей должен был стать Дмитрий Ярош", - сообщил источник.

Также он добавил, что вирус был обезврежен за 40 минут до выхода сюжета в эфир "Первого канала".

"Но, очевидно, об этом не успели узнать в Москве, ведь ничто не помешало "Первому каналу" подать в эфир "фейковую" новость, которая по факту даже не состоялась", - добавил он.

То обстоятельство, что "Первый канал" в очередной раз распространил ложь, подтвердили и в ЦИК Украины.

Так, глава пресс-службы ЦИКа Константин Хивренко отметил, что информация, которая была размещена на телеканале ОРТ, является очередным элементом информационной войны, в добавление к "горячей" войне против Украины, которая продолжается в восточных областях.

"В действительности предварительные результаты голосования поступают в штатном режиме. Из практики проведения избирательных кампаний в мирных условиях такие результаты поступают в ЦИК в течение от 3 до 5 дней, но и они еще не являются официальными результатами. Официальные результаты голосования устанавливаются на основе оригинальных протоколов окружных избиркомов с "мокрыми" печатями не позднее 10 дней со дня голосования", - сказал представитель ЦИК.

Как сообщалось, по предварительным результатами экзит-полов, лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош не вошел в первую десятку кандидатов в президенты и набрал не более 1 процента голосов избирателей.

Тем временем, российское телевидение представило своим зрителям лидера "Правого сектора" Дмитрия Яроша как лидера президентской гонки.

Больше о ходе и результатах выборов смотрите в спецтеме "Главреда".