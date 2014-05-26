В ЦИК обработали более 10% протоколов: у Порошенко 54,8%

В ЦИК обнародовали данные подсчета 10,17% электронных протоколов.

За Петра Порошенко проголосовали 54,8% избирателей.

Юлию Тимошенко поддержали 13,24% граждан страны.

За Олега Ляшко отдали свои голоса 8,5% избирателей, Анатолия Гриценко – 5,55%, Сергея Тигипко – 4,74%.

По данным ЦИК, Порошенко лидирует во всех областях, кроме Днепропетровска, откуда пока что не поступили данные ни по одному из участков.

Больше о ходе и результатах выборов смотрите в спецтеме "Главреда".