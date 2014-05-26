В ЦИК обработали 36% протоколов: Порошенко набрал 53,98%

В ЦИК представили последние данные подсчета электронных протоколов.
В ЦИК отчитались о результатах президентских выборов после обработки 36,02% электронных протоколов.
Лидером остается Петр Порошенко – 53,98% голосов.
У Юлии Тимошенко – 13,16%, у Олега Ляшко – 8,50% голосов избирателей.
За Анатолия Гриценко проголосовали 5,53% украинцев, за Сергея Тигипко – 5,05%.
Порошенко лидирует во всех областях, кроме Днепропетровска, откуда пока что не поступили данные ни по одному из участков.
Больше о ходе и результатах выборов смотрите в спецтеме "Главреда".