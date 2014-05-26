В ЦИК обработали 45% протоколов: у Порошенко 54,05% у Тимошенко - 13,13%

В ЦИК представили последние данные подсчета электронных протоколов.
В ЦИК отчитались о результатах президентских выборов после обработки 45,28% электронных протоколов.
Лидером остается Петр Порошенко – 54,05% голосов.
У Юлии Тимошенко – 13,13%, у Олега Ляшко – 8,52% голосов избирателей.
За Анатолия Гриценко проголосовали 5,47% украинцев, за Сергея Тигипко – 5,09%.
Порошенко лидирует во всех областях, в том числе и в родной для Тимошенко Днепропетровской.
Больше о ходе и результатах выборов смотрите в спецтеме "Главреда".