В ЦИК обработали 45% протоколов: у Порошенко 54,05% у Тимошенко - 13,13%

В ЦИК отчитались о результатах президентских выборов после обработки 45,28% электронных протоколов.

Лидером остается Петр Порошенко – 54,05% голосов.

У Юлии Тимошенко – 13,13%, у Олега Ляшко – 8,52% голосов избирателей.

За Анатолия Гриценко проголосовали 5,47% украинцев, за Сергея Тигипко – 5,09%.

Порошенко лидирует во всех областях, в том числе и в родной для Тимошенко Днепропетровской.

Больше о ходе и результатах выборов смотрите в спецтеме "Главреда".