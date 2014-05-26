Подробности провокации о "победе" Яроша: готовили заранее, хранили на ресурсах в России

На сайт Центризбиркома планировалось осуществить хакерскую атаку, которая должна была представить победителем президентских выборов лидера партии "Правый сектор" Дмитрия Яроша.

Глава Госспецсвязи Украины Владимир Зверев рассказал некоторые подробности этой провокации, сообщает "Интерфакс-Украина".

На брифинге в понедельник в ЦИКе он сообщил, что было подготовлено сообщение, которое должно было появиться около 20.00 воскресенья на сайте Центризбиркома.

"Оно было заготовлено заранее, хранилось на ресурсах России", - отметил Зверев.

Однако, по его словам, группа реагирования на компьютерные инциденты предотвратила данную кибератаку.

Зверев отметил, что "хотелось и планировалось, но не получилось", но в российских СМИ все же появилась такая новость.

Ранее "Главред" сообщал, что в СБУ неофициально заявили: сообщение российского ТВ о "победе" Яроша на выборах была следствием спланированной и подготовленной провокации против Украины.