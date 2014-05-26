В ЦИК посчитали половину протоколов: у Порошенко 53,86% у Тимошенко - 13,1%

В ЦИК отчитались о результатах президентских выборов после обработки 50,26% электронных протоколов.

Лидером остается Петр Порошенко – 53,86% голосов.

У Юлии Тимошенко – 13,1%, у Олега Ляшко – 8,48% голосов избирателей.

За Анатолия Гриценко проголосовали 5,48% украинцев, за Сергея Тигипко – 5,18%.

Порошенко лидирует во всех областях, в том числе и в родной для Тимошенко Днепропетровской.

По данным Национального экзит-пола-2014, Порошенко набрал 55,7% голосов. Согласно параллельному подсчету голосов, проводимому штабом Порошенко, за него проголосовало 54,13% избирателей (данные 95% протоколов).

Больше о ходе и результатах выборов смотрите в спецтеме "Главреда".