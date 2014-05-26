Ахметов решил остаться в Киеве до стабилизации ситуации в Донецке

Бизнесмен, самый богатый человек Украины Ринат Ахметов планирует оставаться в Киеве "до стабилизации ситуации в Донецке".

Об этом сообщили в его пресс-службе, пишет BBC Україна.

Обратим внимание, что вчера, 25 мая, боевики так называемой "Донецкой народной республики", признанной террористической организацией, заявили, что взяли под контроль резиденцию Ахметова в Донецке.

После пикета к террористам обратился "глава правительства" так называемой ДНР Александр Бородай и сообщил, что дом берут под охрану бойцы организации "Оплот", после чего призвал собравшихся разойтись.

До этого Ахметов выступил с заявлением, в котором поддержал единство Украины и выступил против террористов. Боевики "Донецкой народной республики", в свою очередь, объявили "национализацию" на Донбассе.