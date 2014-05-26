В ЦИК обработали три четверти протоколов: у Порошенко - 53,89% голосов

В ЦИК отчитались о результатах президентских выборов после обработки 75,08% электронных протоколов.

По предварительным данным, лидером остается Петр Порошенко - за него проголосовали 53,89% избирателей.

За Юлию Тимошенко - 13,13%, за Олега Ляшко - 8,49%, за Анатолия Гриценко - 5,42%, за Сергея Тигипко - 5,25%.

У Михаила Добкина - 3,27%, за Вадима Рабиновича проголосовали 2,29% избирателей, за Ольгу Богомолец - 1,89%.

Лидер КПУ Петр Симоненко набрал 1,55% поддержки, лидер "Свободы" и одноименной фракции в Верховной Раде Олег Тягнибок набрал 1,16% голосов избирателей, а лидер партии "Правый сектор" Дмитрий Ярош – 0,67%.

Всего проголосовали 10 млн 262 тыс. 489 избирателей.

Больше о ходе и результатах выборов смотрите в спецтеме "Главреда".