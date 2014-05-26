Мэром Черкасс снова становится Одарич, а в Черновцах - кандидат от "Батькивщины"

На выборах городского головы в Черновцах, по данным экзит-пола, который проводила общественная организация Институт социологии Маковецкого, победил Алексей Каспрук кандидат от ВО "Батькивщина".

Согласно результатам экзит-пола, за Каспрука проголосовали 54,5% избирателей, сообщает Zaxid.net.

На втором месте - Виталий Михайлишин с 21% голосов. Третий Алексей Коломиец - 7,8%, далее идут Петр Олексюк - 3,1%, Виталий Мельничук - 2,6%, Вячеслав Кишлярук - 2,5%, Владимир Дорош - 1,7%, Виталий Ткачук и Илья Горбатюк - по 1,5%, Руслан Цаплюк - 1,5%. Остальные кандидаты набрали менее 1% голосов избирателей.

Другая черновицкая областная организация Всеукраинского общества "Знание" объявила результаты своего экзит-пола, которые также свидетельствуют о победе Каспрука. По данным этого опроса, Каспрук набрал 55,38% голосов избирателей.

Второе место занял Виталий Михайлишин - 16,27%. Далее следуют Алексей Коломиец - 9,05%, Петр Олексюк - 3,95%, Виталий Мельничук - 3,24%, Вячеслав Кишлярук - 2,04%, Владимир Дорош - 1,62%, Виталий Ткачук - 1,59 %, Илья Горбатюк - 1,56%, Руслан Цаплюк - 1,51%. Остальные кандидаты набрали менее 1% голосов избирателей.

Всего в выборах городского головы Черновцов принимали участие 14 кандидатов.

А в Черкассах на выборах городского головы с отрывом побеждает бывший мэр города Сергей Одарич, пишет УНИАН.

Как сообщили в пресс-службе Партии вольных демократов, об этом свидетельствуют результаты параллельного подсчета голосов штабом партии.

По этим данным, Сергей Одарич опережает кандидата от ВО "Батькивщина" Анатолия Бондаренко почти на 20 тыс. голосов. Третьим идет Николай Булатецкий.

Напомним, выборы мэров состоялись еще в 5 городах Украины. В Киеве фаворитом гонки стал Виталий Кличко; в Сумах - – лидер местной "Батькивщины" Александр Лысенко; в Николаеве побеждает и.о. мэра, экс-регионал Юрий Гранатуров.