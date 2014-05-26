Турчинов поздравил Порошенко с победой на выборах президента Украины

И.о. президента Украины, спикер Верховной Рады Александр Турчинов поздравил кандидата в президенты, внефракционного народного депутата Петра Порошенко с фактическим избранием на пост главы государства.

Об этом Турчинов заявил в видеообращении в эфире телеканала "Рада", пишет Интерфакс-Украина.

"Предварительные результаты дают основания заявлять, что украинцы избрали президента Украины уже в первом туре. Хочу поздравить Петра Порошенко с избранием на высшую государственную должность", - сказал он.

По его словам, 25 мая украинцы "полностью завершили установление системы демократической власти".

"25 мая, избрав президента, мы завершили полностью установление системы демократической власти, фундамент которой совместно мы заложили еще на Майдане. У нас впереди – сложные преобразования", - отметил Турчинов.

Спикер также уверен, что теперь власть никогда не сможет действовать так, как раньше.

"Она должна быть прозрачной, подотчетной, эффективной. Работать в интересах своих граждан", - подчеркнул и.о. президента Украины.

Напомним, по последним данным, ЦИК обработала уже 87,98% протоколов: Порошенко лидирует с 54,13% голосов.