40 грузовиков с вооруженными людьми приближаются к границе с Украиной - Тымчук

В приграничный район России возле границы с Украиной напротив Донецкой области была замечена колонна автотехники.

Об этом сообщил координатор группы "Информационное Сопротивление", военный эксперт Дмитрий Тымчук на своей страничке в Facebook.

"По оперативным данным группы "Информационное Сопротивление", в приграничный район России близ границы с Украиной напротив Донецкой области прибыла колонна автотехники.

В составе колонны – около 40 грузовых автомобилей (в основном КамАЗы) с вооруженными людьми", - сообщает Тымчук.

"Колонна движется в направлении пограничного пункта пропуска "Дмитровка" на границе Украины.

Госпогранслужба Украины в настоящее время принимает меры для предотвращения возможного прорыва данной колонны через госграницу на территорию Донецкой области", - пишет эксперт.

Напомним, ранее Тымчук рассказал, сколько российских военных и танков остается возле границ Украины.