Россия отводит войска от границ Украины - Тымчук

Группировка российских войск у границ Украины снова уменьшилась – до 11 тысяч человек.

Об этом заявил координатор "Информационного Сопротивления" Дмитрий Тымчук в своем Facebook.

"Сегодня мы провели очередную оценку количества российских войск у наших границ. Группировка действительно уменьшилась. В частности, возле восточных областей Украины дислоцированы более 11 тысяч человек и около 1,5 тысяч единиц боевой техники россиян", - подчеркнул эксперт.

При этом он отметил, что нынешний состав группировки значительно превышает "обычные" показатели.

"Это – еще далеко не повод говорить о мире и стабильности. Вернуть войска можно за несколько суток – их переброска к границе с Украиной уже очень неплохо отработана. Да и регулярное снабжение наших террористов оружием и новыми подразделениями наемников с территории РФ идет полным ходом", - подчеркнул Тымчук.

И все же, он резюмировал, что отвод войск – "небольшой просвет в тихой войне с Москвой впервые за много недель. Будем учиться ценить малые успехи, приближая время больших".