Эксперт рассказал, как украинцы на выборах сорвали агрессивные планы Путина

Украинцы своим голосованием на выборах президента фактически сорвали планы президента России Владимира Путина по широкомасштабной агрессии против нашего государства.

Такое мнение в комментарии "Главреду" выразил политолог Григорий Перепелица.

"Главная победа выборов – это даже не Порошенко (побеждающий в первом туре - ред.). Главная победа украинской нации состоит в том, что мы этими выборами окончательно сорвали план широкомасштабной российской агрессии против Украины, конечной целью которой был захват Киева и свержение государственного суверенитета Украины, уничтожение Украины как государства. Вот этого Путин уже никаким способом не добьется. Теперь уже ему не удастся и захватить восточные регионы. Очевидно, ему придется ограничиться только Крымом и превращением (точнее, попыткой превращения - ред.) Восточной Украины во вторую Абхазию", - считает он.

По мнению эксперта, сейчас Путин "не знает, как действовать дальше".

"Но пока у него установка не признавать нового президента. Со временем он будет вынужден иметь с нашим президентом дело, потому что это две соседние страны, и нужно каким-то образом обозначить систему отношений", - считает Перепелица.

Объясняя успешность выборов и то, почему они стали серьезным ответом на российскую агрессию, политолог отметил: "Впервые голосовало не население Украины, а украинская нация. Эти выборы – результат коллективного национального мышления. Почему именно Порошенко получил такую огромную поддержку? Нация понимает, что страна в опасности, при которой второй тур выборов может и не состояться. Также нация хочет мира, потому на Порошенко возлагаются большие надежды именно как на человека, который проявил себя в Крыму (он был там в самый опасный период, единственный из всех кандидатов). Кроме того, Порошенко – умеренный человек, умеющий договариваться".

"Он попал именно в тот момент, когда общество сформировало запрос на человека, который, с одной стороны, способен быть главнокомандующим, который может сформировать сектор безопасности и обороны страны, а с другой – может договориться с ключевыми игроками о мире, прекратить агрессию не только решительными шагами в плане обороноспособности, военным путем, но и с помощью переговорного процесса с основными игроками, которые коллективными усилиями смогли бы остановить российскую агрессию. Собственно, этот запрос и привел к такому результату, когда украинцы выбирают своего президента уже в первом туре выборов. Но это не столько заслуга Порошенко и его команды, сколько рождение нации Майданом. Это значит, что у нас впереди хорошая перспектива", - пояснил Перепелица.

Больше мнений экспертов о том, чего Украине ждать от президентства Петра Порошенко и о возможной реакции России на результаты выборов, читайте в статье "Главреда".