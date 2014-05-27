Эксперт рассказал, как украинцы на выборах сорвали агрессивные планы Путина

27 мая 2014, 02:14

На выборах впервые голосовала украинская нация.

Владимир Путин

 Украинцы своим голосованием на выборах президента фактически сорвали планы президента России Владимира Путина по широкомасштабной агрессии против нашего государства.

Такое мнение в комментарии "Главреду" выразил политолог Григорий Перепелица.

"Главная победа выборов – это даже не Порошенко (побеждающий в первом туре - ред.). Главная победа украинской нации состоит в том, что мы этими выборами окончательно сорвали план широкомасштабной российской агрессии против Украины, конечной целью которой был захват Киева и свержение государственного суверенитета Украины, уничтожение Украины как государства. Вот этого Путин уже никаким способом не добьется. Теперь уже ему не удастся и захватить восточные регионы. Очевидно, ему придется ограничиться только Крымом и превращением (точнее, попыткой превращения - ред.) Восточной Украины во вторую Абхазию", - считает он.

По мнению эксперта, сейчас Путин "не знает, как действовать дальше".

"Но пока у него установка не признавать нового президента. Со временем он будет вынужден иметь с нашим президентом дело, потому что это две соседние страны, и нужно каким-то образом обозначить систему отношений", - считает Перепелица.

Объясняя успешность выборов и то, почему они стали серьезным ответом на российскую агрессию, политолог отметил: "Впервые голосовало не население Украины, а украинская нация. Эти выборы – результат коллективного национального мышления. Почему именно Порошенко получил такую огромную поддержку? Нация понимает, что страна в опасности, при которой второй тур выборов может и не состояться. Также нация хочет мира, потому на Порошенко возлагаются большие надежды именно как на человека, который проявил себя в Крыму (он был там в самый опасный период, единственный из всех кандидатов). Кроме того, Порошенко – умеренный человек, умеющий договариваться".

"Он попал именно в тот момент, когда общество сформировало запрос на человека, который, с одной стороны, способен быть главнокомандующим, который может сформировать сектор безопасности и обороны страны, а с другой – может договориться с ключевыми игроками о мире, прекратить агрессию не только решительными шагами в плане обороноспособности, военным путем, но и с помощью переговорного процесса с основными игроками, которые коллективными усилиями смогли бы остановить российскую агрессию. Собственно, этот запрос и привел к такому результату, когда украинцы выбирают своего президента уже в первом туре выборов. Но это не столько заслуга Порошенко и его команды, сколько рождение нации Майданом. Это значит, что у нас впереди хорошая перспектива", - пояснил Перепелица.

Больше мнений экспертов о том, чего Украине ждать от президентства Петра Порошенко и о возможной реакции России на результаты выборов, читайте в статье "Главреда".

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