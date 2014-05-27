Как Янукович стал "миллиардером": журналистское расследование

Больше всего денег беглому экс-президенту Виктору Януковичу приносили тендеры на поставку угля для государственных энергокомпаний и поставки шахтного оборудования для угледобывающих предприятий.

Таковы результаты расследования журналистов "Украинских сенсаций", передает ТСН.

Наиболее эффективной схемой мошенничества было завышение цен на уголь для государственных потребителей.

По словам экспертов, пока уголь физически перемещался в одном поезде из пункта А в пункт Б, на бумаге он проходил через "руки" нескольких компаний, а его стоимость возрастала с 400 до 1000 гривен за тонну.

Таким образом, 600 гривен на тонне оседало в "бумажных" компаниях, а деньги из бюджета шли посредникам Януковича, которые просто перекладывали бумаги.

Напомним, ранее в Министерстве юстиции подсчитали, что Янукович и его окружение вывели за границу более 100 миллиардов долларов.