ЦИК обработала 94,12% протоколов: Порошенко набрал 54,46%

В ЦИК отчитались о результатах президентских выборов после обработки 94,12% электронных протоколов.

Лидером остается Петр Порошенко, у него 54,46% голосов, пишет УНИАН.

У Юлии Тимошенко - 12,88%, Олега Ляшко - 8,37%, Анатолия Гриценко - 5,45%, Сергея Тигипко - 5,28%, Михаила Добкина - 3,07%, Вадима Рабиновича - 2,27%.

Все остальные кандидаты набрали менее 2% голосов.

ЦИК признала признала недействительными 1,36% избирательных бюллетеней.

Больше о ходе и результатах выборов смотрите в спецтеме "Главреда".